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05 Nisan 2021 Pazartesi 15:30:00 - Güncelleme:05 Nisan 2021 Pazartesi 15:30:00

Virüs emojileri de etkiledi

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Emojiler popüler hale geldiğinden bu yana, gözyaşlarıyla gülen emoji; tüm platformlarda ve uygulamalarda büyük bir favoriydi.

Emojiler popüler hale geldiğinden bu yana, gözyaşlarıyla gülen emoji; tüm platformlarda ve uygulamalarda büyük bir favoriydi. Emojipedia'nın sunduğu aylık rapora göre artık ilk sırada ağlayan surat emojisi yer alıyor. En çok kullanılan emojinin değişmesinin başlıca sebepleri arasında koronavirüsün neden olduğu sokağa çıkma yasaklarının olduğu düşünülüyor.

Etiketler : Virüs emojileri Emojiler popüler Emojipedia
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