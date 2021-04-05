Virüs emojileri de etkiledi

Emojiler popüler hale geldiğinden bu yana, gözyaşlarıyla gülen emoji; tüm platformlarda ve uygulamalarda büyük bir favoriydi. Emojipedia'nın sunduğu aylık rapora göre artık ilk sırada ağlayan surat emojisi yer alıyor. En çok kullanılan emojinin değişmesinin başlıca sebepleri arasında koronavirüsün neden olduğu sokağa çıkma yasaklarının olduğu düşünülüyor.

