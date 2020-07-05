Virajı alamayan otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 4 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Kırşehir ile Akçakent ilçesi yakınlarında meydana geldi. Zülfü Şafak (47) yönetimindeki 20 FD 534 plakalı otomobil, virajı alamayarak şarampole devrildi. Otomobilde bulunan Songül Atmaca (19) araç içinde sıkışarak olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü birlikte aynı aileden Döndü (72), Tuğba (36) ve Tuğçe Şafak (33) ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları, Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.