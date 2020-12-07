Vinci kıbleye çevirdi... 50 metre yükseklikte namaz

Bursa'da, İnegöl Belediyesi ve kent meydanı inşaatında görevli vinç operatörü, 50 metre yükseklikte ibadetini gerçekleştirdi. Operatör, vincin ucunu kıbleye çevirerek, ikindi namazını kıldı. Vinç operatörü, namaz kılarken, kendisini merakla izleyenler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

