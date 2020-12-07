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07 Aralık 2020 Pazartesi 14:18:00 - Güncelleme:07 Aralık 2020 Pazartesi 09:19:00

Vinci kıbleye çevirdi... 50 metre yükseklikte namaz

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Bursa'da vinç operatörü, 50 metre yükseklikte ibadetini gerçekleştirdi.

Bursa'da, İnegöl Belediyesi ve kent meydanı inşaatında görevli vinç operatörü, 50 metre yükseklikte ibadetini gerçekleştirdi. Operatör, vincin ucunu kıbleye çevirerek, ikindi namazını kıldı. Vinç operatörü, namaz kılarken, kendisini merakla izleyenler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Etiketler : namaz İnegöl Belediyesi vinç operatörü kıble ibadet
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