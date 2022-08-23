3 BLOK 27 DAİRELİ İNŞAAT



Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde, kullandığı betonlara uygunluk raporu aldıktan sonra 3 blok ve 27 daireden oluşan konut inşaatına başlayan inşaat mühendisi İdris Karataş, ilerleyen süreçte binada oluşan ciddi çatlakları fark edince Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'ne başvurup, inceleme istedi.

'BU İNŞAATI DEVAM ETTİREMEM'



İncelemede, betonun standartlara uymadığı ve kullanılamaz olduğu yönünde rapor verildi. İnşaatını durduran Karataş, betonu aldığı ve uygunluk raporu veren firma hakkında suç duyurusunda bulunarak, "Bu aşamadan sonra artık bu inşaatı devam ettirmemizin vicdani olarak mümkün olmadığına karar verdik" dedi.

SAĞLAM RAPORU VERDİLER



İnşaat başladığından bir yapı denetim firmasından gelen ekibin, betondan aldığı numuneleri inceleyerek, sağlam raporu verdiği anlaşıldı. Raporla belediyeye başvurup, gerekli izinleri aldığı belirten müteahhit Karataş, "Daha sonra inşaata başladık" dedi.

BETON ÇÜRÜK ÇIKINCA İNŞAATI DURDURDU



İnşaat Mühendisi müteahhit İdris Karataş, 2 blok ve 18 dairenin kaba inşaatının bittiğini belirterek, "Artık bu binanın güçlendirmeyle kurtarılacağını zannetmiyoruz. Yıkım kararının çıkıp çıkmayacağı konusunun durumunu bekliyoruz" diye konuştu.