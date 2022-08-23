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23 Ağustos 2022 Salı 18:30:00 - Güncelleme:23 Ağustos 2022 Salı 18:30:00

Vicdanlı müteahhit! Beton çürük çıkınca inşaatı durdurdu

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Yapımı süren inşaattaki çatlakları fark edince bakanlıktan inceleme talep eden müteahhit, ‘Beton standart dışı, kullanılamaz' raporu üzerine şoke oldu, inşaatı durdurup beton firması hakkında suç duyurusunda bulundu.

3 BLOK 27 DAİRELİ İNŞAAT

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde, kullandığı betonlara uygunluk raporu aldıktan sonra 3 blok ve 27 daireden oluşan konut inşaatına başlayan inşaat mühendisi İdris Karataş, ilerleyen süreçte binada oluşan ciddi çatlakları fark edince Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'ne başvurup, inceleme istedi.

'BU İNŞAATI DEVAM ETTİREMEM'

İncelemede, betonun standartlara uymadığı ve kullanılamaz olduğu yönünde rapor verildi. İnşaatını durduran Karataş, betonu aldığı ve uygunluk raporu veren firma hakkında suç duyurusunda bulunarak, "Bu aşamadan sonra artık bu inşaatı devam ettirmemizin vicdani olarak mümkün olmadığına karar verdik" dedi.

SAĞLAM RAPORU VERDİLER

İnşaat başladığından bir yapı denetim firmasından gelen ekibin, betondan aldığı numuneleri inceleyerek, sağlam raporu verdiği anlaşıldı. Raporla belediyeye başvurup, gerekli izinleri aldığı belirten müteahhit Karataş, "Daha sonra inşaata başladık" dedi.

BETON ÇÜRÜK ÇIKINCA İNŞAATI DURDURDU

İnşaat Mühendisi müteahhit İdris Karataş, 2 blok ve 18 dairenin kaba inşaatının bittiğini belirterek, "Artık bu binanın güçlendirmeyle kurtarılacağını zannetmiyoruz. Yıkım kararının çıkıp çıkmayacağı konusunun durumunu bekliyoruz" diye konuştu.

Etiketler : inşaat müteahhit idris karataş
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