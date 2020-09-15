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15 Eylül 2020 Salı 10:54:00 - Güncelleme:15 Eylül 2020 Salı 10:55:00

Vehbi Koç'ın küçük kızı Suna Kıraç hayatını kaybetti

Kaynak: Akşam

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Vehbi Koç'un kızı Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Suna Kıraç yaşamını yitirdi. Merhum işadamı Vehbi Koç'un küçük kızı ve İnan Kıraç'ın eşi olan Suna Kıraç, 1999'da bir, 2001'de de iki kez solunum yetmezliği teşhisiyle yoğun bakıma alınmıştı. Sağlık durumu giderek kötüleşen Kıraç'ın bu sabah hayatını kaybettiği öğrenildi.

Suna Kıraç hayatını kaybetti. Uzun süredir ALS hastalığı nedeniyle tedavi gören Suna Kıraç yaşama veda etti. Sağlık durumu giderek kötüleşen Kıraç'ın bu sabah hayatını kaybettiği öğrenildi. Vehbi Koç'un kızı Suna Kıraç kaç yaşındaydı?

SUNA KIRAÇ KİMDİR?

Suna Kıraç, 3 Haziran 1941, Ankara doğumludur. Arnavutköy Amerikan Kız Koleji'ni ve ardından da Boğaziçi Üniversitesi Bankacılık ve Finansman bölümünü bitirdi.

Suna Kıraç, 1999'da, üstün yöneticilik ve liderlik vasıfları ile Koç Holding'e, iş dünyasına ve Türk çocuklarının eğitimine katkılarından dolayı London Business School tarafından "Onur Üyeliği"ne layık görülmüştür. 9 yıldır ALS (Amyotrophic Lateral Sclerosis) adı verilen hastalıkla mücadele eden ve çevresiyle sadece gözleriyle iletişim kurabilen Suna Kıraç, eşi İnan Kıraç'la birlikte kurdukları Pera Müzesi ve 1 Mart 2007'de hizmete sundukları İstanbul Araştırmaları Enstitüsü ile ülkesine hizmet yatırımlarını sürdürmektedir. İstanbul'a dünya çapında bir oditoryum ve kültür merkezi kazandırmak amacıyla çalışmalarını sürdüren Suna Kıraç'ın 2006 yılında yayımlanan,tüm geliri TEGV'na bağışlanan ve editörlüğünü Rıdvan Akar'ın yaptığı Ömrümden Uzun İdeallerim Var adlı kitabı 100.000'in üstünde sattı ve yılın en çok satan kitaplarından biri oldu.

KOÇ HOLDİNG AÇIKLAMASI

Acı Kaybımız

Cumhuriyetimizin değerleriyle yetişmiş, gerek iş gerekse toplumsal hayatta başardıklarıyla Ülkemizin sanayi, eğitim, kültür ve sanat alanlarında gelişmesine önemli katkılar sunan, Topluluğumuzun kuruluş yıllarından 2010’a kadar çeşitli liderlik görevleri üstlenen, Koç Üniversitesi, Koç Okulu ve Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’nın kuruluşuna öncülük eden Sayın Suna Kıraç’ı kaybetmenin büyük üzüntüsü içindeyiz.

Sayın Suna Kıraç’ı emanet ettiği değerlere bağlı kalarak, ilham veren, vizyoner ve öncü kişiliği ile her zaman hatırlayacağız ve unutmayacağız.

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