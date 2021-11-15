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15 Kasım 2021 Pazartesi 19:36:00 - Güncelleme:15 Kasım 2021 Pazartesi 19:37:00

Vefat sayısında 60 yaş üzeri dikkat çekiyor

Kaynak: TRT Haber

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Koronavirüs aşısı salgında en büyük silah olarak görülüyor. 3'üncü doz aşılar da antikor seviyelerinin tekrar yükselmesi için uygulanıyor. Uzmanlar, tam aşılı olmanın antikor seviyelerini artırdığına dikkat çekiyor.

3'üncü doz BioNTech aşıları uygulanmaya başlandı. Fakat özellikle ikinci ve üçüncü dozlarını tamamlamayan çok sayıda insan var. 60 yaş üzerinde dozların tamamlanmaması da ölüm sayılarını artırıyor. Uzmanlar, 2 doz aşı olanların antikor seviyelerini yükseltmek için 3'üncü dozlarını da olması konusunda uyarıyor.

İSTANBUL'DA VAKA ORANI ARTTI

Salgının seyrini etkileyen illerden biri İstanbul. Son olarak, 100 bin kişide koronavirüs vaka haritası yayımlandı ve İstanbul 100 binde 307'ye yükseldi.

"SON 1 AYDAKİ VAKALARIN YÜZDE 15'İNİ 60 YAŞ VE ÜZERİ OLUŞTURUYOR"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise 60 yaş ve üzeri vatandaşların vakaların içerisindeki oranına dikkati çekti. Bakan Koca, "Son 1 aydaki vakaların yüzde 15'ini 60 yaş ve üzeri oluşturuyor. Buna karşın, vefatların yüzde 84,8'i 60 yaş üzerinde" açıklamasını yaptı.

Tam korunmanın sağlanması için mutlaka 2. ve 3. doz aşıların tamamlanması gerekiyor.

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, 3'üncü doz aşıyı ve 60 yaş ve üzeri vakaları TRT Haber'de değerlendirdi.

"İLERİ YAŞLAR KORONAVİRÜSÜ AĞIR GEÇİRİYOR"

Prof. Dr. Yiyit, ölüm oranlarında 60 yaş ve üzerinin yoğunluğuna dikkat çekerek, şöyle konuştu:

"Dönemsel olarak vakalarda yaş oranları değişti. Salgında ölüm rakamlarında en çok etkilenen aslında yaşlılarımız oldu. Vakaların sadece yüzde 15'ini 60 yaş ve üzeri oluşturuyor. Ölümlerin ise yüzde 84'ü bu yaşlarda. İleri yaşlar koronavirüsü ağır geçiriyor. Şunu unutmamalıyız ki aşı bizi bu durumdan kurtaran bir şey. Biz de 60 yaş ve üzerinden başladık aşılamaya. Ama hala aşı olmayanlar var. Ve aşılarını tamamlamayanlar var. İleri yaş ve ek hastalıkları olanların bu duruma çok dikkat etmesi gerekiyor."

"İLERİKİ YAŞLAR, HATIRLATMA DOZLARINI DA OLSUNLAR Kİ TAM AŞILI OLSUNLAR"

Yiyit, hala 3'üncü dozunu tamamlamayanlar için de uyardı, tam aşılı olmanın yeterince antikora sahip olmak demek olduğunun altını çizdi.

"Maske ve tedbirler bizim salgındaki yönümüzü belirliyor. Ölüm rakamlarını ve hastane yatışlarında ise aşının gücüne ihtiyacımız var. Aşısını tamamlamamışlar ya da olmamışlar genelde yoğun bakımlarda yatanlar olarak görülüyor. Yetişkin yaş gurubunda aşısını olmamış kişiler her geçen gün azalıyor. Tam aşılı olmak, bizi koruyan antikora sahip olmak demek. Yani 2 doz olan ileriki yaşların, hatırlatma dozlarını da olması gerekiyor ki tam aşılı olmuş olsunlar."

3. DOZ İÇİN E-NABIZ KONTROL EDİLMELİ YA DA EN YAKIN MERKEZE GİDİLMELİ

Yiyit, 3'üncü doz zamanlarının kolayca öğrenilebileceğini de belirtti.

"3'üncü doz olmayanlar, aşı karşıtı değiller. Sadece vaktinin gelmediğini düşünenler olabilir. Ay hesabı kaçabiliyor olabilir. Ama e-Nabız'da bu bilgiler mevcut. Ya da en yakın merkezde bu durumda yardımcı olunuyor. İhmal durumu da varsa herkes teşvik edici olmalı. Biz de bu konuda yardımcı olmaya hazırız."

Etiketler : aşı ölüm haberi koronavirüs
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