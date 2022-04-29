Vefat sayısı 766 gün sonra 10'un altına düştü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vefat sayısı 24 Mart 2020'den sonra ilk kez bugün 10'un altına düştü." dedi.

Bakan Koca Twitter adresinden yaptığı açıklamada, "Kovid-19 kaynaklı vefat sayısı 24 Mart 2020'den sonra ilk kez bugün 10'un altına düştü. Kaybettiğimiz 9 hastaya Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Bugün 1924 olan vaka sayısında da düşüş devam ediyor. Daha sevindirici haberler, inanıyoruz ki çok yakın." dedi.

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