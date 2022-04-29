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29 Nisan 2022 Cuma 22:20:00 - Güncelleme:29 Nisan 2022 Cuma 22:20:00

Vefat sayısı 766 gün sonra 10'un altına düştü

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Türkiye'de son 24 saatte 127 bin 95 Kovid-19 testi yapıldı, 1 bin 924 kişinin testi pozitif çıktı, 9 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vefat sayısı 24 Mart 2020'den sonra ilk kez bugün 10'un altına düştü." dedi.

Bakan Koca Twitter adresinden yaptığı açıklamada, "Kovid-19 kaynaklı vefat sayısı 24 Mart 2020'den sonra ilk kez bugün 10'un altına düştü. Kaybettiğimiz 9 hastaya Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Bugün 1924 olan vaka sayısında da düşüş devam ediyor. Daha sevindirici haberler, inanıyoruz ki çok yakın." dedi.

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler : Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Kovid-19
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