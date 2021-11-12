VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Soylu: Kemer takma oranını yüzde 50'den 85'lere çıkardık
DSÖ'den 'insülin' açıklaması: Tip 2 diyabetlilerin yarısı erişemiyor
Belarus-Polonya sınırında binlerce göçmen çaresizce bekliyor
Başkan Erdoğan: Konseyimizin adı artık Türk Devletleri Teşkilatı'dır
Bakan Varank: Uzaktan çalışma yaygınlaşacak
AK Parti'den asgari ücret, 3600 ek gösterge ve EYT açıklaması
Binali Yıldırım'a yeni görev
Başkan Erdoğan: Tarihi kararlar alacağız
Roketler arka arkaya ateşlendi
Lukaşenko tehdit etti: Gazınızı keserim
Çiftçiye destek ödemesi başladı
Öğretmenlere müjde: 24-30 Kasım döneminde YHT yüzde 50 indirimli olacak
"Türkiye gibisini bulmak çok zor"
Fransız siyasetçiden insanlık dışı cevap!
Türk Konseyi Genel Sekreterliği binası açıldı
Türkiye'yi köşeye sıkıştırma hamleleri
Malatya'da korkutan deprem!
Borsa İstanbul Katılım Endeksleri Hesaplamaya Başlıyor
Kandil'den CHP ve İYİ Parti'ye 'sokak' çağrısı!
TOGG'dan yeni model açıklaması
Çin F-35 maketlerini vuruyor
Başkan Erdoğan'ın sözleri gündem oldu!
Rusya'nın kabusu gerçeğe dönüştü!
Bakan Elvan'dan döviz kuru açıklaması
12 Kasım 2021 Cuma 16:00:00 - Güncelleme:12 Kasım 2021 Cuma 16:00:00

Vefanın en güzel örneği

ABONE OL

Gaziantep'te Şehitkamil ilçesi Sabriye Küncülü Anaokulu'nda öğretmen Sibel Çoşkun, 20 yıl önce MS (Multiple Skleroz) hastalığı ile tanıştı. Hastalık nedeniyle yürüyemez hale gelen Çoşkun, 5 yıldır eşi tarafından tekerlekli sandalyeyle okula götürülüyor.

Engelli öğretmeni, 5 yıldır eşi tekerlekli sandalyeyle okula götürüyor.

Gaziantep'te Şehitkamil ilçesi Sabriye Küncülü Anaokulu'nda öğretmen Sibel Çoşkun, 20 yıl önce MS (Multiple Skleroz) hastalığı ile tanıştı. Hastalık nedeniyle yürüyemez hale gelen Çoşkun, 5 yıldır eşi tarafından tekerlekli sandalyeyle okula götürülüyor.

Öğretmen Sibel Çoşkun "Hastalığa hiç aldırış etmiyorum. Çocukların verdiği enerji bana hastalığımı unutturuyor" diyor. Eşi Murat Çoşkun da "Okulda onun gözlerindeki hayat ışığını görüyorum. Eşimin mutlu olması, beni mutlu ediyor" diye konuşuyor.

Şehitkamil ilçesi Sabriye Küncülü Anaokulunda görevli Çoşkun, 20 yıl önce MS hastalığına yakalandı. Bu süreçte tedavi görmesine rağmen yaklaşık 5 yıl önce yürüme yetisini kaybeden Çoşkun, tekerlekli sandalyeyle hayatına devam etmeye başladı. Okula gidiş gelişlerde zorluk yaşayan Sibel öğretmenin bu konuda en büyük destekçisi eşi Murat Çoşkun oldu. Sibel Çoşkun uzun zamandır tedavi gördüğünü, 5 yıl öncesine kadar yürüyebildiğini söyledi. Hastalığının bir anda ilerlediğini ve tekerlekli sandalyeyle hayatına devam etmek zorunda kaldığını belirten Çoşkun, şöyle konuştu: "Yaklaşık 20 yıldır öğretmenim. 5 yıldır engelli öğretmen olarak görev yapıyorum. Engelli duruma düşmekle mesleğimi bırakmak istemedim. Çocukların o bakışı bana enerji veriyor. Okula geldikçe içim hayat dolu bir enerjiyle kaplanıyor. Mesleğimi çok seviyorum. Çocuklarla hayat ve enerji dolu yaşamaya çalışıyorum. Hastalığa hiç aldırış etmiyorum. Çocukların verdiği enerji bana hastalığımı unutturuyor. Hiçbir çocuk bana engelliymişim gibi davranmıyor." Çoşkun, eşinin her zaman yanında olduğunu, kendisini her gün okula getirip götürdüğünü ifade etti. Öğretmenlik mesleğini seçerken en büyük motivasyonu babasından aldığını anlatan Çoşkun, "Babam, benim öğretmem olmamı çok istiyordu. Ben babam sayesinde öğretmen oldum. İyi ki de olmuşum. Öğretmenliği çok seviyorum. Hastalığım öğretmenliğime engel olmadı. Mesleğimi sürdürüyorum." diye konuştu. Çocuklarla oyun oynamak ve zaman geçirmenin hastalığını unutturduğunu vurgulayan Çoşkun, "Çocuklar, tekerlekli sandalyeyi bir oyuncak gibi görüyor. Çocuk yetiştirmek çok güzel bir duygu. Yıllar sonra öğrencilerimle tekrar görüştüğümde onların hayallerini gerçekleştirmenin verdiği duygu bir başka güzel." ifadelerini kullandı. - "5 yıldır okula beraber gelip gidiyoruz" Memurluk yapan eşi Murat Çoşkun ise Sibel öğretmene her zaman destek olduğunu, bundan mutluluk ve gurur duyduğunu dile getirdi. Her sağlıklı bireyin bir engelli adayı olduğuna işaret eden Çoşkun, şunları kaydetti: "Bugün sağlıklıyız ve yürüyebiliyoruz ama yarın ne olacağını bilmiyoruz. Yarın belki de birer engelli adayıyız. 5 yıldır okula beraber gelip gidiyoruz. Eşime destek oluyorum. Eşimin öğrencilerle vakit geçirmesi kendisine enerji veriyor. Okulda onun gözlerindeki hayat ışığını görüyorum. Eşimin mutlu olması, beni mutlu ediyor."

Etiketler : Vefanın en güzel örneği Murat Çoşkun Sibel öğretmen Engelli öğretmen Multiple Skleroz
Tam kadro turnede

Tam kadro turnede
68. yaş mutluluğu

68. yaş mutluluğu
İçimde yaşayan bir çocuk var

İçimde yaşayan bir çocuk var
İsim zaferi

İsim zaferi
‘Kuruluş Osman'a Alman oyuncu

‘Kuruluş Osman'a Alman oyuncu
Poseidon Elçin

Poseidon Elçin
Hem iş hem tatil

Hem iş hem tatil
Ayrılık haberlerine fotoğraflı yalanlama

Ayrılık haberlerine fotoğraflı yalanlama
Tatil telaşı

Tatil telaşı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER