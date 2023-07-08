‘Vefa'lı ziyaret
Antalya'da yaşlı ve engellilerin evlerine ziyarete giden Vefa Birimi ekipleri, son bir haftada 87 hane ziyareti gerçekleştirdi.
Antalya'da Vefa projesi kapsamında yaşlı ve engellilerin evlerine ziyarete giden Vefa Birimi ekipleri, son bir haftada 87 hane ziyareti gerçekleştirdi. 53 mahallede çalışmalarına devam eden gönüllüler gittikleri evlerde temizlik yapıyor, ev halkıyla sohbet edip, yemeklerini hazırlıyor.
Düzenli olarak ziyaret edilen evlerdeki ihtiyaç sahipleri, yaşlı ve engelliler büyük mutluluk yaşıyor. Ekip üyeleri "Evlerini temizlediğimiz ailelerin yayık ayranlarını yapıyoruz, yemeklerini pişiriyor, yufka ekmek yapımına yardım ediyoruz. Sohbet edip yalnız olmadıklarını hissettiriyoruz' dedi.
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