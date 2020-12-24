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24 Aralık 2020 Perşembe 02:00:00 - Güncelleme:24 Aralık 2020 Perşembe 15:06:00

Vefalı leylek meşhur olacak

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Bayburt'ta, eşinin elektrik akımına kapılıp telef olmasının ardından 19 yıldır yuvasını terk etmeyen ve "Vefalı" adı verilen leyleğin, iç turizme kazandırılması hedefleniyor.

Merkeze bağlı Arpalı beldesine 2001 yılında göç eden leyleklerden biri, eşiyle birlikte yuva kurarken çarptığı elektrik tellerinde akıma kapılarak telef oldu. Telef olan leyleğin eşi, yeni yuvasını, Merkez Camisi'nin kubbesine kurdu ve yörede sert geçen kışa rağmen o günden sonra yuvasından ayrılmadı. Göçmen bir kuş olan leyleğin yuvasını terk etmemesinin, eşine vefasından kaynaklandığına inanan yöre halkı, adeta beldenin sembolü haline gelen leyleğe "Vefalı" adını verdi. Leylek, 6 yıl önce Arpalı Belde Belediye Başkanlığının yeni logosunda da kullanılmaya başlandı. Arpalı Belediye Başkanı Abdurrahman Polattimur, leyleğin ilk eşini kaybettiği 2001 yılından beri, zaman zaman çok sert kışlar geçmesine rağmen caminin kubbesine yaptığı yuvasından ayrılmadığını söyledi. Leyleğin son yıllarda kendine yeni bir eş bulduğunu ancak onun da kısa süre önce telef olduğunu belirten Polattimur, "İnşallah yazın leylekler geldiği zaman kendisine yeni bir eş bulur. Vefalı bir kuş. Biz onu çok seviyoruz." dedi. - "Camimizin ismini Leylekli Cami olarak değiştirmek istiyoruz" Polattimur, leyleğin 19 yıl önce yuvasını yaptığı Merkez Camisi'nin ismini "Leylekli Cami" olarak değiştirmek istediklerini dile getirerek, şöyle konuştu: "İnşallah, onun kubbesinde durduğu Merkez Cami'mizin ismini 'Leylekli Cami' olarak belediye meclis kararıyla değiştireceğiz. Bunu iç turizme kazandırmak için de İl Kültür Turizm Müdürlüğüyle ortak bir çalışma yapacağız. İnsanların, Bayburt'u gezmeye geldiği zaman bu leyleğin hikayesinden dolayı beldemizi de ziyaret edeceğini düşünüyorum." Arpalı'da Çoruh Nehri çevresinde mükemmel bir doğal yaşam olduğuna işaret eden Polattimur, "Benim avcılardan istirhamım, av sezonu dışında gelip avlanmamaları. İstiyoruz ki kimse gelip burada doğaya, canlılara zarar vermesin." ifadesini kullandı.

Etiketler : Arpalı leylek vefa Leylekli Cami
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