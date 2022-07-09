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09 Temmuz 2022 Cumartesi 18:01:00 - Güncelleme:09 Temmuz 2022 Cumartesi 18:01:00

Vefa temizliği

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MUŞ Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı koordinesinde kurulan, 5 kadından oluşan Vefa Sosyal Destek Grubu, Kurban Bayrım öncesi yaşlı ve bakıma muhtaç bireylerin evlerini temizledi.

MUŞ Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı koordinesinde kurulan, 5 kadından oluşan Vefa Sosyal Destek Grubu, Kurban Bayrım öncesi yaşlı ve bakıma muhtaç bireylerin evlerini temizledi. Proje yetkilisi "Son 5 yıl içinde 500'ü aşkın haneye bu konuda hizmet verdik, vermeye de devam edeceğiz" diye konuştu.

Etiketler : bayram kurban bayramı bayram temizliği muş
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