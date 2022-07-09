Vefa temizliği

MUŞ Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı koordinesinde kurulan, 5 kadından oluşan Vefa Sosyal Destek Grubu, Kurban Bayrım öncesi yaşlı ve bakıma muhtaç bireylerin evlerini temizledi. Proje yetkilisi "Son 5 yıl içinde 500'ü aşkın haneye bu konuda hizmet verdik, vermeye de devam edeceğiz" diye konuştu.

