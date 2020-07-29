Vatandaşlar namaz için Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ni doldurdu
Kaynak: AA
Açılışının beşinci gününde Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne vatandaşların ziyaretleri devam ediyor. İkindi, akşam ve yatsı ezanıyla birlikte vatandaşlar, namaz için Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ni doldurdu.
Açılışının beşinci gününde Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne vatandaşların ziyaretleri devam ediyor.
İkindi, akşam ve yatsı ezanıyla birlikte vatandaşlar, namaz için Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ni doldurdu.
Bazı vatandaşlarsa Fatih Belediyesi ekipleri tarafından caminin önüne serilen hasırlarda namazlarını kıldı.
Ayasofya-i Kebir Camii'yi ziyaret eden yerli ve yabancı turistler ise hatıra fotoğrafları çekti.
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