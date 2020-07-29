Vatandaşlar namaz için Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ni doldurdu

Vatandaşlar namaz için Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ni doldurdu

Açılışının beşinci gününde Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne vatandaşların ziyaretleri devam ediyor.

İkindi, akşam ve yatsı ezanıyla birlikte vatandaşlar, namaz için Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ni doldurdu.

Bazı vatandaşlarsa Fatih Belediyesi ekipleri tarafından caminin önüne serilen hasırlarda namazlarını kıldı.

Ayasofya-i Kebir Camii'yi ziyaret eden yerli ve yabancı turistler ise hatıra fotoğrafları çekti.