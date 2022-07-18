Vasiyetle gelin geldi

Fildişi Sahili'nde hayatını kaybeden babasının vasiyeti üzerine Afrikalı kızla evlenen Denizlili genç, 2 yıl sonra baldızını, şimdi de eşinin arkadaşını kente gelin getirdi. Yeni gelin Ninna düğünde Denizli'nin Tavas zeybeğini oynadı.



HASTALIK SIRASINDA ÇOK İLGİLENDİ

Denizlili iş adamı Himmet Kara, 2018 yılında ailesiyle birlikte plastik malzeme ticareti yapmak için Afrika ülkesi Fildişi Sahili'ne yerleşti. Sivrisinek ısırması nedeniyle rahatsızlanıp vefat etti. Baba Kara, vefatından önce oğlu Murat Kara'nın hastalığı sırasında kendisine yardımcı olan kızla evlenmesini vasiyet etti. Murat Kara, 2019 yılında Zeynep Vanessa Koudiao ile evlendi.

AFRİKALI MİSAFİRLER GÖBEK ATTI

İki yılın ardından Vanessa'nın 34 yaşındaki ablası Somala Marıe Jeanne Ehoue da Denizli'de yaşayan İlhan Bat (36) ile tanışıp evlendi, Meryem adını aldı. Murat Kara'nın ardından kardeşi Ali Kara da iş için gittiği Fildişi Sahili'nde yengesinin arkadaşı Ninna İnes Gbe ile tanıştı. Bir süre sonra evlilik kararı alan çift, önceki gün Denizli'de dünya evine girdi. Düğünde Afrika'dan gelen misafirler doyasıya eğlendi.

Afrika'dan gelin gelen Ninna İnes Gbe Leyla adını aldı.

Düğün sonunda Fildişi Sahili'ne özgü yöresel dans olan özgürlük ve barış dansı yapıldı.