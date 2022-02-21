Vasiyetle Afrika'dan gelen 3'üncü gelin

Fildişi Sahili'nde hayatını kaybeden babası Himmet Kara'nın vasiyeti üzerine Afrikalı kızla evlenen Denizlili genç esnaf Murat Kara, 2 yıl sonra baldızını şimdi de gelinin arkadaşını kente gelin olarak getirdi. Ali Kara ile Leyla Ninna İnes Gbe dünya evine girerek imzalarını attı.

Türkiye'ye Kara ailesine ilk gelin olarak gelen Zeynep Vanessa Koudiao, "Biz çok mutluyuz" diye konuştu.

