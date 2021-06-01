01 Haziran 2021 Salı 17:30:00 - Güncelleme:01 Haziran 2021 Salı 17:30:00
Vasiyetiyle umut oldu, 4 kişiyi hayata bağladı
Nevşehir'de kalp krizi sonrası beyin ölümü gerçekleşen Abdullah Kaçmaz'ın (59) organları, vasiyeti gereği 4 hastaya nakledildi.
Nevşehir'de kalp krizi sonrası beyin ölümü gerçekleşen Abdullah Kaçmaz'ın (59) organları, vasiyeti gereği 4 hastaya nakledildi. Kaçmaz'ın kızı Gamze Yolalan, "Babam organ bağışı ile ilgili olarak 'Birine umut olmak iyi bir şey' derdi. Organ bekleyen kişilere umut olduysak ne mutlu bize" dedi.
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