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08 Temmuz 2023 Cumartesi 13:38:00 - Güncelleme:08 Temmuz 2023 Cumartesi 13:38:00

Vaşak "Ulu" bir yılda 2 bin 200 kilometre yol yürüdü

Kaynak: AA

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Kars'ın Sarıkamış ilçesinde uydu vericisi (GPS) takılan nesli tehlike altındaki Kafkas vaşağı "Ulu", son bir yılda 2 bin 200 kilometre yol yürüdü.

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün izni ile KuzeyDoğa Derneğince yürütülen "Doğu Anadolu Yaban Hayatı Araştırma ve Koruma" projesi kapsamında çalışma başlatıldı.

Yörede yaban hayatına ilişkin araştırma ve çalışma yapan dernek görevlileri, geçen yıl Sarıkamış ormanlarında yakalanan nesli tehlike altındaki Kafkas vaşağına 21 Haziran 2022'de GPS taktı.

"Ulu" adı verilen ve yeniden doğal ortamına salınan vaşağın, uydu verilerine göre bir yılda 1600 kilometrekare alanı kullanarak 2 bin 200 kilometre yol yürüdüğü tespit edildi.

KuzeyDoğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban, her yıl bir vaşağa uydu vericisi takarak takibe aldıklarını söyledi.

2013'ten beri ilk defa bir vaşağın bu kadar çok gezmesine tanık olduklarını dile getiren Çoban, "Ulu ismini verdiğimiz vaşak bugüne kadar 1600 kilometrekarelik bir alanı kullandı. Sarıkamış ormanlarından büyük bu alanda vaşak, 2 bin 200 kilometre yol yürüdü. Kars ile Romanya arasındaki bir mesafeye denk geliyor ve muazzam bir şey." dedi.

"HEM AVRASYA HEM DE KAFKASYA VAŞAĞINI YAKALADIK"

Vaşağın bir yıl içinde bu kadar küçük bir alanda bu kadar fazla hareket etmesinin araştırılmaya değer olduğunu vurgulayan Çoban, "Türkiye'de özellikle büyük yırtıcı etoburların araştırılmasında henüz yeterli bir bilgi yok ve hayvanlar hakkında çok fazla şey bilmiyoruz. Burada araştırdıkça daha yeni bilgiler öğreniyoruz. 2013 yılından bu yana yaptığımız çalışmada hem Avrasya hem de Kafkasya vaşağını yakaladık." diye konuştu.

Derneğin Sarıkamış'taki eğitimine katılan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi hayvanat bahçesi görevlisi veteriner hekim Mehmet Uğur Altuncu ise Sarıkamış'ta "yerinde koruma" çalışmasına destekte bulunduklarını söyledi.

Çalışmalarda Kafkas vaşağının kullandığı alanları ve gittiği mesafeleri öğrendiklerini anlatan Altuncu, "Yerinde koruma çalışmasıyla doğada bulunan hayvanları daha fazla korumaya ve bu konunda önlem alamaya çalışıyoruz. Ziyaretçilerimizi de bu şekilde bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Hayvanat bahçemizin bilet gelirinin bir kısmı yaban hayatı fonuna aktarılıyor. Bu yaban hayatı fonuyla beraber yerinde koruma çalışmalarına fon sağlamış oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Etiketler : kafkas vaşağı başak ulu
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