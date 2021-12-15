Vanlı kadınlara çiftçi okulu

Van'da açılan "Uygulamalı Çiftçi Okulu"nda sütün işlenmesi, hijyenik koşullarda saklanması ve üretim standartları konusunda eğitim alan 25 girişimci kadın, sattıkları ürünlerle aile bütçesine katkı sağlıyor.



6 ay süren eğitimleri başarıyla tamamlayan kadınlar, bu sayede yörede yetişen endemik bitkilerle hazırlanan otlu peynir ve diğer süt ürünlerini daha kaliteli ve standartlara uygun üretme imkanı buldu.