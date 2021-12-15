Vanlı kadınlara çiftçi okulu
Van'da açılan "Uygulamalı Çiftçi Okulu"nda sütün işlenmesi, hijyenik koşullarda saklanması ve üretim standartları konusunda eğitim alan 25 girişimci kadın, sattıkları ürünlerle aile bütçesine katkı sağlıyor.
Van'da açılan "Uygulamalı Çiftçi Okulu"nda sütün işlenmesi, hijyenik koşullarda saklanması ve üretim standartları konusunda eğitim alan 25 girişimci kadın, sattıkları ürünlerle aile bütçesine katkı sağlıyor.
6 ay süren eğitimleri başarıyla tamamlayan kadınlar, bu sayede yörede yetişen endemik bitkilerle hazırlanan otlu peynir ve diğer süt ürünlerini daha kaliteli ve standartlara uygun üretme imkanı buldu.