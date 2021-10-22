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22 Ekim 2021 Cuma 10:30:00 - Güncelleme:22 Ekim 2021 Cuma 10:30:00

Van'ın arıcı kadınları ‘Çiftçi Okulu'nda yetişiyor

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Yüksek rakımlı yaylaları ve zengin florasıyla arıcılığın önemli merkezlerinden Van'da açılan "Uygulamalı Çiftçi Okulu"na katılan kadınlar, bal üretiminin inceliklerini öğrenerek meslek sahibi oluyor.

Yüksek rakımlı yaylaları ve zengin florasıyla arıcılığın önemli merkezlerinden Van'da açılan "Uygulamalı Çiftçi Okulu"na katılan kadınlar, bal üretiminin inceliklerini öğrenerek meslek sahibi oluyor. 6 aylık eğitimin ardından sertifika alacak olan kadınlara, kovan satın alma ve ürettikleri balı satabilecekleri bir kooperatif kurma konusunda da destek veriliyor.

Etiketler : Çiftçi Okulu VAN ARI Uygulamalı Çiftçi Okulu
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