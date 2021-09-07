Van'daki Kırgızlardan 5 bin yıllık ‘kökbörü'

Van'ın Erciş ilçesinde yaşayan Kırgız Türkleri, oluşturdukları "kökbörü" takımıyla bu sporu gelecek kuşaklara taşımak istiyor. Mahalleye gelen misafirlerine "kökbörü (at sırtında oğlak kapmaca)" oyunuyla görsel şölen sunan Kırgız Türkleri, ayrıca katıldıkları birçok uluslararası müsabakada da ülkeyi temsil ediyor.