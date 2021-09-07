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07 Eylül 2021 Salı 17:00:00 - Güncelleme:07 Eylül 2021 Salı 17:00:00

Van'daki Kırgızlardan 5 bin yıllık ‘kökbörü'

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Van'ın Erciş ilçesinde yaşayan Kırgız Türkleri, oluşturdukları "kökbörü" takımıyla bu sporu gelecek kuşaklara taşımak istiyor.

Van'ın Erciş ilçesinde yaşayan Kırgız Türkleri, oluşturdukları "kökbörü" takımıyla bu sporu gelecek kuşaklara taşımak istiyor. Mahalleye gelen misafirlerine "kökbörü (at sırtında oğlak kapmaca)" oyunuyla görsel şölen sunan Kırgız Türkleri, ayrıca katıldıkları birçok uluslararası müsabakada da ülkeyi temsil ediyor.

Etiketler : kökbörü Van Erciş ilçesi Kırgız Türkleri
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