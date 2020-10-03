Van'da zehir tacirlerine operasyon! 95 kilo likit eroin yakalandı
Kaynak: AA
Van'ın İpekyolu ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. İpekyolu ilçesinde düzenlenen operasyonda arama yapan ekipler, yağ tenekelerine gizlenmiş 95 kilo 240 gram likit eroin ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini planlayanlara yönelik çalışmalar devam ediyor.
Bu kapsamda, kargo şubesinde narkotik köpeği "Zeyna" ile arama yapan ekipler, 4 yağ tenekesine gizlenmiş 95 kilo 240 gram likit eroin buldu.
Gözaltına alınan E.A, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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