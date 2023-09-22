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22 Eylül 2023 Cuma 10:53:00 - Güncelleme:22 Eylül 2023 Cuma 10:53:00

Van'da zehir tacirlerine operasyon: 19 gözaltı

Kaynak: İHA

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Van'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında 19 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 15- 21 Eylül tarihleri arasında gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda sokaklarda uyuşturucu satan şüphelilere yönelik operasyonlar düzenledi.

Operasyonlarda 680,4 gram esrar, 11.72 gram eroin, 14,8 gram metamfetamin, 8,6 gram sentetik kannabinoid (bonzai) ele geçirildi.

'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak/uyuşturucu madde nakletmek' suçundan 1, 'Uyuşturucu madde kullanmak' suçlarından 18 olmak üzere 19 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Etiketler : van zehir tacirleri uyuşturucu operasyon
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