Van'da zehir taciri 16 kişi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu çerçevede, ekiplerce 10-16 Şubat'ta gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bu kapsamda16 şüpheli gözaltına alındı.