Van'da zehir taciri 16 kişi yakalandı
Kaynak: AA
Van'da "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına uyuşturucu operasyonları düzenlendi. Operasyonlarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 16 şüpheli de gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar sürüyor.
Bu çerçevede, ekiplerce 10-16 Şubat'ta gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi.
Operasyonlarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Bu kapsamda16 şüpheli gözaltına alındı.