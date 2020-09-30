  • BIST
    1135.82
  • Dolar
    7,7723
  • Euro
    9,1021
  • Altın
    471,1670
İstanbul
13 / 22
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Beşiktaş aradığı sağ beki buldu!
Paris'te korkutan patlama sesi: Nedeni belli oldu
Şeyh Nevvaf'tan birliktelik çağrısı
Tanker ile minibüs çarpıştı: 26 yaralı
Bursa'da devrilen tıbbi malzeme yüklü kamyonun sürücüsü öldü
Son viraja girildi! Yusufeli Barajı'nın tamamlanmasına 37 metre kaldı
İçişleri Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs genelgesi! Şehir içi toplu ulaşımda HES kodu kararı
Kuveyt'in yeni emiri Şeyh Nevvaf yemin etti
Süper Lig'de 4. haftanın hakemleri belli oldu
Azerbaycan duyurdu: Ermenistan'a ait 2 adet SU-25 uçağı dağa çarptı
Neslihan hemşire meslek hayatının en zor nöbetini tutuyor
"Bizim için en büyük teşekkür, vatandaşın maske takıp kurallara uymasıdır"
İran'da kılıçlar çekildi! Rejime karşı büyük halk isyanı!
TBMM'de ziyaretçi yasağı uzatıldı
Almanya'dan Rum kesimine sert tepki: Katlanılamaz ve kabul edilemez
Milli Savunma Bakanlığı'ndan flaş Ermenistan açıklaması: Huzurun düşmanı olarak hareket etmektedir
Ermeni askerleri mevzileri bırakıp topukladı
Süper Lig'e geri döndü! Manuel Fernandes, resmen Kayserispor'da
Trump'ın rakunları gazetecilere saldırdı
Ruhani'den itiraf: 3 yıldır ekonomik savaşla karşı karşıyayız
Dış ticaret rakamları açıklandı
Diyarbakır merkezli 3 ilde terör operasyonu: 14 kişi gözaltına alındı
“Bosphorus Film Lab" jürisi belli oldu
İstanbul'un yaşlı nüfusu 61 ili geçti
30 Eylül 2020 Çarşamba 10:58:00 - Güncelleme:30 Eylül 2020 Çarşamba 10:59:00

Van'da uyuşturucu tacirlerine operasyon! 15 kilo ele geçirildi

Kaynak: AA

ABONE OL

Van Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan operasyonda, kamyonetin ön kaputuna gizlenmiş 15 kilo 370 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini planlayanlara yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Gürpınar ilçesinde uygulama noktasında şüphe üzerine bir kamyoneti durdurdu.

Narkotik köpeği "Bozo"nun da kullanıldığı aramada, kamyonetin ön kaputuna gizlenmiş 56 pakette 15 kilo 370 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

Gözaltına alınan sürücü İ.B. ile kamyonetteki M.B, işlemlerin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER