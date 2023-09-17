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17 Eylül 2023 Pazar 13:06:00 - Güncelleme:17 Eylül 2023 Pazar 13:06:00

Van'da otobüs şarampole devrildi: 5 ölü, 30 yaralı

Kaynak: AA

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Van'da otobüsün şarampole devrilmesi sonucu 5 düzensiz göçmen hayatını kaybetti, 7 emniyet personeli, 2 şoför ve 21 düzensiz göçmen yaralandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bugün saat 03.01 sıralarında Edremit ilçesi Gürpınar yolu istikameti Çeşmeli mevkisinde, Kurubaş Geri Gönderme Merkezinden Gaziantep'e düzensiz göçmen taşıyan otobüsün virajda direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole devrildiği belirtildi.

Kazanın ardından bölgeye ambulans, UMKE, AFAD, emniyet, jandarma ve itfaiye personelinin sevk edildiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kaza sonucunda ilk belirlemelere göre 7 emniyet personelimiz, 2 şoför, 26 düzensiz göçmen yaralanmıştır. Yaralılar çevre hastanelerimize sevk edilmiş olup yapılan tüm müdahalelere rağmen 5 düzensiz göçmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir. Yaralıların hastanede tedavileri devam etmektedir. Konuyla ilgili Valiliğimiz tarafından idari soruşturma açılmış, adli tahkikat devam etmektedir. Hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifalar dileriz."

Etiketler : van otobüs kaza düzensiz göçmen
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