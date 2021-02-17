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17 Şubat 2021 Çarşamba 16:12:00 - Güncelleme:17 Şubat 2021 Çarşamba 16:29:00

Van'da ‘otlu peynir' eğitimi

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Van'da, doğadan toplanan endemik otlarla hazırlanan ve kendine özgü aromasıyla kentin marka değerlerinden olan otlu peynirin yapılışındaki püf noktalar, tuz oranı, saklama koşulları uygulamalı eğitimlerle kadın çiftçilere anlatılıyor.

Van'da, doğadan toplanan endemik otlarla hazırlanan ve kendine özgü aromasıyla kentin marka değerlerinden olan otlu peynirin yapılışındaki püf noktalar, tuz oranı, saklama koşulları uygulamalı eğitimlerle kadın çiftçilere anlatılıyor. "Uygulamalı Çiftçi Okulu" projesi kapsamında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) yerleşkesindeki süt üretim tesisine götürülen kursiyerler, otlu peynirin yapımı konusunda uygulamalı eğitim alıyor.

Etiketler : van otlu peynir eğitim
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