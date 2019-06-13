Van'da operasyon: 4 gözaltı

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Van Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, PKK/KCK silahlı terör örgütünün işbirlikçilerine yönelik olarak yürütülen soruşturma kapsamında, Van İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce 13 Haziran 2019 tarihinde icra edilen operasyonda 4 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi. Açıklamada, “Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir” denildi.

(İHA)