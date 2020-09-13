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13 Eylül 2020 Pazar 23:18:00 - Güncelleme:13 Eylül 2020 Pazar 23:18:00

Van'da maskeli hırsızlar 1 saat işkence yapıp 85 bin TL'yi alıp kaçtılar

Kaynak: DHA

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Akıllara durgunluk veren olay Van'da yaşandı. Aracını satan vatandaşın evine bir gün sonra hırsız girdi. Satılan aracın parasının yerini öğrenmek için kadının kolunu kıran ve 1 saat işkence yapan hırsızlar, kanepenin içine saklanan 85 bin TL'yi alıp kaçtı.

Otomobilini satan ailenin evine bir gün sonra maskeli iki hırsız girdi. Küçük çocukları dolaba kilitleyip genç kadını darp ederek paranın kanepe altına saklandığını öğrenen şahıslar, 85 bin TL'yi alıp kaçtı.

Van Muradiye’de 11 Eylül akşamı tek katlı toprak damlı eve giren maskeli iki kişi, 2 çocuğuyla oturan Bahar Ödül’ün ağzını örtüyle kapattı. Zanlılar, anneleri için ağlayarak çığlık atan 9 ve 2.5 yaşlarındaki çocukları da elbise dolabına kilitledi. Evde arama yapan hırsızlar, bir şey bulamayınca paranın yerini söylemesi için genç kadını 1 saat boyunca dövdü.

SÖYLEMESEM ÖLÜRDÜK

Bahar Ödül, çocuklarını öldürmekle tehdit eden şahıslara ev almak için sattıkları otomobilin parasını koyduğu yerini gösterdi. Salondaki kanepenin altına saklanan 85 bin TL’yi bulup alan şahıslar, kayıplara karıştı. Kolu kırılan ve vücudunun çeşitli yerlerinde morluklar oluşan anne Ödül, önce polisi sonra eşini arayıp yardım istedi. Polis, maskeli soyguncuların yakalanması için çalışma başlattı.

EŞİMLE ÇOCUKLARIMIN YALNIZ OLDUKLARINI BİLİYORLARDI!

Van’dan evine dönerken eşinden gelen telefonla olayı öğrenen Emrah Ödül, “Olaydan bir gün önce otomobilimi sattım. Hırsızlar aracımı sattığımı ve olay saatinde evde olmadığımı biliyormuş” dedi.

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