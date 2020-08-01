Van'da işçileri taşıyan kamyonetin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 17 kişi yaralandı
Van'ın Gürpınar ilçesinde koyun sağımında çalışan işçileri taşıyan kamyonetin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, yaralanan 3'ü ağır 17 kişi hastaneye kaldırıldı.
Van Valiliği'nden yapılan açıklamada, Gürpınar ilçesindeki Kırkgeçit mahallesi Bedel Yaylası'nda koyun sağımında çalışan işçileri taşıyan kamyonetin, devrildiği kaydedildi.
Kazada 1 kişinin hayatını kaybettiği, 3’ü ağır 17 kişinin yaralandığı belirtilen açıklamada, yaralıların ildeki hastanelerde tedavi altına alındığı aktarıldı.
Olayla ilgili tahkikatın başlatıldığı bildirildi.
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