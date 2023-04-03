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03 Nisan 2023 Pazartesi 10:23:00 - Güncelleme:03 Nisan 2023 Pazartesi 10:23:00

Van'da çok sayıda iş yerinin bulunduğu halk pazarında çıkan yangına müdahale ediliyor

Kaynak: AA

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Van'da çok sayıda iş yerinin bulunduğu halk pazarında çıkan yangına müdahale ediliyor.

İpekyolu ilçesi Hastane Caddesi'ndeki halk pazarındaki iş yerlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İş yeri sahipleri ve vatandaşlar da ekiplere destek verdi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak, bekleyenleri uzaklaştırdı.

Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Etiketler : van halk pazarı yangın

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