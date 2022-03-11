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11 Mart 2022 Cuma 00:11:00 - Güncelleme:11 Mart 2022 Cuma 00:11:00

Van'da bir evde 33 düzensiz göçmen yakalandı

Kaynak: AA

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Van'ın İpekyolu ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda Afganistan uyruklu 33 düzensiz göçmen yakalandı, 2 organizatör gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile özel harekat polisleri, ihbar üzerine Selahattin Eyyübi Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi.

Evdeki 33 Afganistan uyruklunun yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlendi, 2 organizatör gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Etiketler : Van Afganistan gözaltı
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