Van'da ölü sayısı 50'ye yükseldi

Van'da batan kaçak göçmen teknesinde Ölü sayısı 50'ye yükseldi
Van'da, batan kaçak göçmen teknesinde yapılan çalışmalarda 2 çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. Ölü sayısı 50'ye yükseldi.
Van'da, batan kaçak göçmen teknesinde yapılan çalışmalarda 2 çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. Ölü sayısı 50'ye yükseldi.
Olay
Gevaş ilçesi Altınsaç Mahallesi'nde 27 Haziran'da tekneleriyle Van Gölü'ne açılan Sedat ve Medeni Akbaş'tan uzun süre haber alınamaması üzerine mahalle muhtarı güvenlik güçlerine kayıp ihbarında bulunmuştu.