Van'da 44 düzensiz göçmen yakalandı

Van'ın Başkale ilçesinde Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye sırasında, Albayrak ile Atlılar mahalleleri arasındaki kırsal alanda yaya iki grubu tespit etti.

Kontrollerde Bangladeş uyruklu 44 kişinin yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlendi.



İL GÖÇ İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜ'NE TESLİM EDİLDİR

Düzensiz göçmenler, Başkale Devlet Hastanesindeki sağlık kontrollerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.