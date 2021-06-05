Van'da 3 terörist daha etkisiz hale getirildi

Operasyonu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Afyonkarahisar'da katıldığı programda açıkladı. Bakan Soylu ayrıca "Yurt içinde terörist sayısı 250'ye kadar düştü. Daha da düşecek" açıklamasını yaptı.

İçişleri Bakanlığı, Van'ın Başkale ilçesi kırsalında düzenlenen operasyona ilişkin bilgi verdi.

"Eren-1 Operasyonları" kapsamında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma komando ve özel harekat birliklerince Van'ın Başkale ilçesinin Terazin Mahallesi kırsalında operasyon düzenlendi.

Jandarma SİHA, Atak helikopteri ve Hava Kuvvetlerinin desteğinde icra edilen operasyonda, 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.