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05 Haziran 2021 Cumartesi 19:10:00 - Güncelleme:05 Haziran 2021 Cumartesi 19:10:00

Van'da 3 terörist daha etkisiz hale getirildi

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van'ın Başkale ilçesinde 3 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakan Soylu, "Yurt içinde terörist sayısı 250'ye kadar düştü. Daha da düşecek" dedi.

Operasyonu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Afyonkarahisar'da katıldığı programda açıkladı. Bakan Soylu ayrıca "Yurt içinde terörist sayısı 250'ye kadar düştü. Daha da düşecek" açıklamasını yaptı.

İçişleri Bakanlığı, Van'ın Başkale ilçesi kırsalında düzenlenen operasyona ilişkin bilgi verdi.

"Eren-1 Operasyonları" kapsamında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma komando ve özel harekat birliklerince Van'ın Başkale ilçesinin Terazin Mahallesi kırsalında operasyon düzenlendi.

Jandarma SİHA, Atak helikopteri ve Hava Kuvvetlerinin desteğinde icra edilen operasyonda, 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Etiketler : Operasyon Jandarma siha İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
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