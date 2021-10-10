VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İsrail polisi Kudüs'te 2 Filistinliyi yaraladı
Azez'den acı haber: 1 özel harekat polisi şehit oldu
Başkan Erdoğan: Gençlerimizi her alanda destekliyoruz
Türkiye'de 28 bin 370 yeni vaka tespit edildi
Koronavirüs ve grip aynı anda ölüm riskini ikiye katlayabilir
Van'da 3 dakika arayla iki deprem meydana geldi
Formula 1'de Max Verstappen yeniden lider koltuğunda
Evlat nöbeti kararlılıkla sürüyor
Türkiye'den Rusya'ya başsağlığı mesajı
Mehmetçik'in dikkatinden kaçmadı!
Merkel'den İran'a "müzakerelere dönün" mesajı
ABD'ye en üst perdeden tehdit!
Kabine Beştepe'de toplanacak
E-Devlet Kapısından yeni hizmet
Bahçeli'den ABD'ye sert tepki: Siz kimin yanındasınız?
Drone avcısı "Fedai" geliyor
Ulaşımda yeni dönem! Türkiye Kart geliyor
WMO'dan Türkiye'ye övgü: Çok önemli bir aktör
ABD'nin yeni Kürt devleti oyunu!
Boğaziçi Üniversitesi Rektörü İnci ilk kez konuştu: Bir yerden düğmeye basıldı
Resmi başvuru yapıldı! ‘Biraz demli oldu'
Türkiye'den devrim gibi hamle: Üretim üssü olacağız
Macron: Ay sonuna kadar iade edeceğim
paraşütçüleri taşıyan uçak düştü
10 Ekim 2021 Pazar 19:37:00 - Güncelleme:10 Ekim 2021 Pazar 19:37:00

Van'da 3 dakika arayla iki deprem meydana geldi

Kaynak: DHA

ABONE OL

Van'da merkez üssü Tuşba ilçesinde 3 dakika arayla 2 deprem meydana geldi. Büyüklükleri 3.4 ve 3.5 arasında değişen depremlerde can ve mal kaybı yaşanmadığı belirtildi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre, saat 18.41'de merkez üssü Van'ın Tuşba ilçesinde 3.4 büyüklüğündeki deprem kaydedeldi. Yerin 7,1 kilometre derinliğinde olan depremden 3 dakika sonra yine merkez üssü Tuşba ilçesinde 3.5 büyüklüğünde ikinci deprem meydana geldi. Yerin 6,99 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde can ve mal kaybının yaşanmadığı belirtildi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise 3.4 büyüklüğündeki ilk depremin merkez üssünü Tuşba'nın Mollakasım mevkisi ile 3.5 büyüklüğündeki ikinci depremin merkez üssü Arısu Mahallesi olduğunu duyurdu.

Etiketler : van deprem İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum
Masumlar Apartmanı'ndan sürpriz teklif

Masumlar Apartmanı'ndan sürpriz teklif
İlk şarkı Emre'den

İlk şarkı Emre'den
Kabanla sahnede

Kabanla sahnede
Hayali 'doğayla iç içe yaşamak'

Hayali 'doğayla iç içe yaşamak'
Romantik gece

Romantik gece
Eski eşler aynı filmde

Eski eşler aynı filmde
Kariyerim zedelenir yayınlamayın!

Kariyerim zedelenir yayınlamayın!
Ayaklarıyla hayata tutundu: Hedefi NASA

Ayaklarıyla hayata tutundu: Hedefi NASA
Sade doğum günü kutlaması

Sade doğum günü kutlaması

EN ÇOK OKUNAN HABERLER