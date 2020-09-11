Van'da 3 asker şehit oldu
Kaynak: AA
İçişleri Bakanlığı, Yıldırım-10 Norduz operasyonunda, jandarma yüzbaşı ile 2 jandarma uzman çavuş şehit olduğunu bildirdi.
İçişleri Bakanlığı, Van'ın Çatak ilçesi kırsalında, 3 teröristin etkisiz hale getirildiği Yıldırım-10 Norduz operasyonunda, 3 askerin şehit olduğunu, bir askerin de yaralandığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Yıldırım-10 Norduz kapsamında Çatak ilçesi kırsalında, 3 teröristin ölü olarak ele geçirildiği operasyonda, bir jandarma yüzbaşı ile 2 jandarma uzman çavuşun şehit olduğu, bir jandarma yarbayın da yaralandığı belirtildi.
Açıklamada, şehitlere Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı, yaralı yarbaya da acil şifalar dileğinde bulunuldu.
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