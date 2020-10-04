Van'da 27 kilo 794 gram eroin ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini planlayanlara yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, Başkale Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçeye bağlı Büklümdere Mahallesi'nde devriye görevi sırasında şüphe üzerine bir minibüsü durdurdu.



Narkotik köpeği "Lina"nın da kullanıldığı aramada, minibüsteki su kolilerinin altına gizlenmiş 54 pakette 27 kilo 794 gram eroin bulundu.



Gözaltına alınan sürücü M.S, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

