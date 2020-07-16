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16 Temmuz 2020 Perşembe 10:34:00 - Güncelleme:16 Temmuz 2020 Perşembe 10:34:00

Van şehitlerimizin kimlikleri belli oldu!

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Van'da keşif yapan uçak kırıma uğraması sonucunda şehit düşen 7 polisimizin kimlikleri belli oldu.

Van'da keşif yapan uçak kırıma uğradı, 2’si pilot 7 polis şehit oldu.

Acı haberi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu.

Van’dan kalkan 2’si pilot 7 emniyet personelini taşıyan insanlı keşif uçağının Gevaş civarında gözden kaybolduğunu söyleyen Soylu, saat 03.00 civarında uçağın Artos Dağı'na çarparak kırıma uğradığını ve 7 polisimizin şehit olduğunu açıkladı.

EGM’DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Emniyet Genel Müdürlüğü ise şehit olan polislerin kimliklerini paylaştı.

EGM’nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda “15.07.2020 tarihinde Havacılık Daire Başkanlığımız envanterine kayıtlı İnsanlı Keşif Uçağımızın Van'da Artos Dağına çarparak kırıma uğraması sonucu şehit olan 7 kahraman görev arkadaşımıza Allah’tan rahmet yakınlarına, Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı ve sabırlar dileriz.” ifadelerine yer verildi.

ŞEHİTLERİMİZİN KİMLİKLERİ

Buna göre şehit polislerin adı ve görevleri şu şekilde:

Şehit Pilot Komiser - Gökhun Mete Altunbaş

Şehit Pilot Komiser Yardımcısı - Samet Üstüner

Şehit Komiser Yardımcısı - İrfan Aydoğan

Şehit Komiser Yardımcısı - Semih Güzelay

Şehit Uçuş Teknisyeni Polis Memuru - Mustafa Keskin

Şehit Polis Memuru - Onur Ramazan Bayram

Şehit Polis Memuru - Burak Derya

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