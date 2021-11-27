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Van Gölü'nün simgesiydi... Sökülen batık teknenin yerine yenisi konulacak
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27 Kasım 2021 Cumartesi 16:30:00 - Güncelleme:27 Kasım 2021 Cumartesi 16:30:00

Van Gölü'nün simgesiydi... Sökülen batık teknenin yerine yenisi konulacak

Kaynak: AA

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Van'ın Edremit Belediyesi, Van Gölü'nde suların çekilmesiyle ortaya çıkan ancak önceki gün sahipleri tarafından sökülerek kaldırılan batık teknenin yerine yenisinin konulması için çalışma başlattı.

Küresel iklim değişikliği, kuraklık ve yağışların azalması nedeniyle suyu çekilen gölün Dönemeç Mahallesi kıyısında gün yüzüne çıkan batık tekne, önceki gün sahipleri tarafından sökülerek yerinden kaldırıldı.

Doğaseverlerin üzüntülerini iletmesi üzerine Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, batık teknenin kaldırıldığı bölgede inceleme yaparak, yerine yenisinin konulması için ekiplere talimat verdi.

İsmail Say yaptığı açıklamada, küresel ısınmadan Van Gölü'nün de nasibini aldığını ve suyun bazı bölgelerde iyice çekildiğini söyledi.

Suyun çekildiği noktalarda kapsamlı çevre temizliği yapacaklarını anlatan Say, şunları kaydetti:

"Bölgemizin en önemli değerlerinden bir olan Dönemeç Deltası'nın gölle birleştiği noktada suyun ne kadar çekildiğini, kuraklığın ne kadar etkili olduğunu görebiliyoruz. Biz de burada bugün keşif yaptık. Birkaç gün içerisinde gönüllü, çevreci arkadaşlarımızla gölün çekilmesini fırsata çevirerek dipte kalan çöpleri temizleyeceğiz. Burada fotoğrafseverleri üzen bir gelişme olmuştu. Sürekli fotoğrafları çekilen batık tekne, sahipleri tarafından kaldırıldı. Bizler de fotoğraf sanatçılarına, vatandaşlarımıza o anıyı tekrar yaşatmak için çalışma başlattık. En yakın zamanda buraya yeni bir tekne bırakacağız."

Etiketler : van gölü van gölünün simgesi batık tekne yaşam
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