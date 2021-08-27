Van Gölü'nün şampiyonu

Van'ın Erciş ilçesinde milli takım antrenörü İzzet Batmaz'ın yönlendirmesiyle atletizme başlayan Kadir Ünal, Van Gölü kıyısındaki kumsallarda, gölde ve yüksek rakımlı bölgelerde yaptığı antrenmanla kısa sürede kendini geliştirdi. Ünal, Ankara ve Mersin'de düzenlenen yarışlarda 3 kez Türkiye şampiyonu olarak önemli bir başarıya imza attı.

