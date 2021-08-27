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27 Ağustos 2021 Cuma 16:00:00 - Güncelleme:27 Ağustos 2021 Cuma 16:00:00

Van Gölü'nün şampiyonu

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Van'ın Erciş ilçesinde milli takım antrenörü İzzet Batmaz'ın yönlendirmesiyle atletizme başlayan Kadir Ünal, Van Gölü kıyısındaki kumsallarda, gölde ve yüksek rakımlı bölgelerde yaptığı antrenmanla kısa sürede kendini geliştirdi.

Van'ın Erciş ilçesinde milli takım antrenörü İzzet Batmaz'ın yönlendirmesiyle atletizme başlayan Kadir Ünal, Van Gölü kıyısındaki kumsallarda, gölde ve yüksek rakımlı bölgelerde yaptığı antrenmanla kısa sürede kendini geliştirdi. Ünal, Ankara ve Mersin'de düzenlenen yarışlarda 3 kez Türkiye şampiyonu olarak önemli bir başarıya imza attı.

Etiketler : Van Gölü Erciş ilçesi İzzet Batmaz Kadir Ünal
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