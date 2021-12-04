Batık teknenin yerine yenisi geldi

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04 Aralık 2021 Cumartesi 13:33:00 - Güncelleme:04 Aralık 2021 Cumartesi 13:34:00

Van Gölü'nden kaldırılan batık teknenin yerine yenisi konuldu

Kaynak: AA

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Van'ın Edremit Belediyesi, Van Gölü'nde suların çekilmesiyle ortaya çıkan ancak sahipleri tarafından kaldırılan batık teknenin yerine yenisini koydu.

Küresel iklim değişikliği, kuraklık ve yağışların azalması nedeniyle suyu çekilen Van Gölü'nün Dönemeç Mahallesi kıyısında gün yüzüne çıkan batık tekne, bir süre önce sahipleri tarafından yerinden kaldırıldı.

Bunun üzerine çalışma yapan Edremit Belediyesi, Van Gölü ile adeta özdeşleşen ve fotoğrafseverlerin sürekli kadrajlarına aldığı teknenin yerine yenisini yerleştirdi.

Belediye Başkanı İsmail Say, gazetecilere yaptığı açıklamada, batık teknenin bulunduğu bölgenin özellikle fotoğraf sanatçıları ve doğa gezginlerinin uğrak yeri olduğunu söyledi.

Bölgede Van Gölü kıyısındaki Süphan Dağı ile Artos ve Gevaş'ın göründüğü ifade eden Say, şunları kaydetti:

"Bir süre önce Anadolu Ajansı foto muhabiri Özkan Bilgin'in özellikle dikkati buraya çekmesiyle geminin köyde oturan sahibi tarafından alınıp götürüldüğünü öğrendik. Bu konuda da özellikle yoğun talep gelince ve buranın da bir uğrak yeri olduğunu bildiğimiz için arkadaşlarımız hemen çalışmaya başladı. Yakın çevrede yine aynı özelliklere sahip kullanılmayan bir tekneyi buraya çekip bıraktık. Bugünden itibaren fotoğraf sanatçılarımızın, doğa gezginlerimizin hizmetinde."

Say, bu bölgeye ilkbaharda sosyal tesis kazandırmayı da planladıklarını sözlerine ekledi.

Etiketler : van gölü batık tekne süphan dağı artos dağı yaşam
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