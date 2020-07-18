18 Temmuz 2020 Cumartesi 13:50:00 - Güncelleme:18 Temmuz 2020 Cumartesi 13:50:00
Van Gölü'ndeki tekne faciasında ulaşılan ceset sayısı 48'e çıktı
Van Gölü'nde batan tekneyle ilgili arama çalışmalarında 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.
Cenaze aracına konan cesetler, otopsi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Böylece bulunan ceset sayısı 48’e yükseldi.
Bölgedeki arama çalışmaları sürüyor.
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