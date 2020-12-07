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07 Aralık 2020 Pazartesi 16:22:00 - Güncelleme:07 Aralık 2020 Pazartesi 09:20:00

Van Gölü'nde ortaya çıktı... Dünyanın en büyük mikrobiyalitleri

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Van Gölü'nde bulunan dünyanın en büyük mikrobiyalitleri, suyun çekilmesiyle birlikte Gevaş kıyılarında da ortaya çıktı.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Mustafa Akkuş, "Van Gölü mercanları olarak ifade ettiğimiz dünyanın en büyük mikrobiyalitleri, Van Gölü'nde yer alıyor. Mikrobiyalitleri geçmiş dönemde görmemiz mümkün değildi. Şu anda 2-3 metrelik bir çekilme söz konusu ve artık görebiliyoruz" dedi.

Etiketler : mikrobiyalitler Van Gölü en büyük mikrobiyalitler Dr. Mustafa Akkuş
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