Van Gölü'nde ortaya çıktı... Dünyanın en büyük mikrobiyalitleri

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Mustafa Akkuş, "Van Gölü mercanları olarak ifade ettiğimiz dünyanın en büyük mikrobiyalitleri, Van Gölü'nde yer alıyor. Mikrobiyalitleri geçmiş dönemde görmemiz mümkün değildi. Şu anda 2-3 metrelik bir çekilme söz konusu ve artık görebiliyoruz" dedi.

