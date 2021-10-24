VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İşte 10 elçinin Kavala çağrısının arkasındaki güç!
9. Boğaziçi Film Festivali Başladı
Kabine yarın toplanıyor! Kritik başlıklar masada
Çin'in Kovid-19 planı deşifre oldu!
Türkiye'den Dubai çıkarması!
Gözler Suudi Arabistan'dan gelecek kararda!
MSB duyurdu! Bir saldırı girişim daha engellendi
Türkiye'den dışa bağımlılığı bitirecek hamle!
Bakan Soylu duyurdu! ''Meclis'teki arkadaşlarınıza bırakırız''
Diriliş Ertuğrul oyuncusundan kötü haber!
Türkiye'den büyük altın rezervi keşfi! Ve tarih belli oldu
Dünyaca ünlü oyuncu görüntü yönetmenini öldürmüştü... Ses kayıtları ortaya çıktı
Başkan Erdoğan'ın masasına gelen dikkat çeken anket!
Ordu'da büyük skandal. Kur'an-ı Kerim ve Türk Bayrağı sayfalarını konfeti yapıp sahaya attılar
Avcılar'da meydan dayağı: Aile meselesi karışmayın!
CHP'li Ünal Çeviköz yine şaşırtmadı!
Kolombiya'da Escobar'dan sonra en büyük uyuşturucu operasyonu
Dünyanın en yaşlısıydı... Koruma altındaki maymun öldü
Marmara Denizi'nde kaza! İki gemi çarpıştı
Biden'a Türkiye mesajı! Özür gibi 29 Ekim tasarısı
Kandil'den ittifak talimatları!
Film gibi operasyonda yeni detaylar ortaya çıktı!
Meteorolojiden 4 bölge için uyarı
Hürjet, Malezya yollarında
24 Ekim 2021 Pazar 16:30:00 - Güncelleme:24 Ekim 2021 Pazar 16:30:00

Van Gölü'nde kritik tablo

ABONE OL

Yağışların azalmasıyla gözle görülür çekilmenin meydana geldiği Van Gölü'nde, suyun dışında kalan mikrobiyalitler, yok olmaya başladı.

Yağışların azalmasıyla gözle görülür çekilmenin meydana geldiği Van Gölü'nde, suyun dışında kalan mikrobiyalitler, yok olmaya başladı. Su altı görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan, "Binlerce yıllık oluşum olan mikrobiyalitler yüksek buharlaşma nedeniyle bazı yerlerde suyun dışında kaldılar. Bunların güneş ışınına maruz kalmaları yok olmaları demektir" dedi.

Etiketler : Van Gölü mikrobiyalitler Tahsin Ceylan
Milyonluk yeni oyuncak

Milyonluk yeni oyuncak
Bence güzelim

Bence güzelim
Sportif anne

Sportif anne
"Su hayattır"

"Su hayattır"
Bilim kadınlarına destek oldu

Bilim kadınlarına destek oldu
Berlin Kapalıçarşı'da

Berlin Kapalıçarşı'da
Türkiye'yi çok sevdi

Türkiye'yi çok sevdi
‘Aşıklar Bayramı' setinden ilk kare

‘Aşıklar Bayramı' setinden ilk kare
‘Halaybaşı' ile zirvede

‘Halaybaşı' ile zirvede

EN ÇOK OKUNAN HABERLER