Van Gölü'nde kritik tablo
Yağışların azalmasıyla gözle görülür çekilmenin meydana geldiği Van Gölü'nde, suyun dışında kalan mikrobiyalitler, yok olmaya başladı.
Yağışların azalmasıyla gözle görülür çekilmenin meydana geldiği Van Gölü'nde, suyun dışında kalan mikrobiyalitler, yok olmaya başladı. Su altı görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan, "Binlerce yıllık oluşum olan mikrobiyalitler yüksek buharlaşma nedeniyle bazı yerlerde suyun dışında kaldılar. Bunların güneş ışınına maruz kalmaları yok olmaları demektir" dedi.
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