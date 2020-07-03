Van Gölü'nde kaybolan tekneyi arama çalışmalarında 1 kişinin daha cesedine ulaşıldı

Van'da, 5 gün önce göle açılarak kaybolan tekneyi arama çalışmalarında 1 kişinin daha cesedi bulundu.

Gevaş ilçesine bağlı Altınsaç Mahallesi'nden Van Gölü'ne açılan ve bir daha haber alınamayan tekneyle ilgili arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, JAK timleri, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri, Van Gölü'nün tamamında havadan ve sudan çalışma yürütüyor.

Bu çerçevede Çarpanak Yarımadası'ndaki bölgede yapılan çalışmalar sonucu yabancı uyruklu olduğu değerlendirilen 1 kişinin daha cesedine ulaşıldı.

Böylece arama çalışmalarında ulaşılan ceset sayısı 7'ye yükseldi.

OLAY



Gevaş ilçesine bağlı Altınsaç Mahallesi'nde 27 Haziran'da tekneleriyle Van Gölü'ne açılan Sedat ve Medeni Akbaş'tan uzun süre haber alınamaması üzerine mahalle muhtarı güvenlik güçlerine kayıp ihbarında bulunmuştu.

Bunun üzerine emniyet ve jandarmaya ait gece görüşlü termal kameralı helikopter, İHA ve botlarla göl ve çevresinde arama çalışması başlatılmış, 6 kişinin cesedine ulaşılmış, teknenin izine rastlanmamıştı.