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14 Ağustos 2022 Pazar 15:30:00 - Güncelleme:14 Ağustos 2022 Pazar 15:30:00

Van Gölü'nde balçık temizliği

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Dünyanın en büyük sodalı ve Türkiye'nin en büyük gölü olan Van Gölü'nü kirlilikten kurtarmak ve gelecek nesillere daha temiz bırakmak amacıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından geçen yıl Eylül ayında balçık ve dip çamuru temizliği başlatıldı.

Dünyanın en büyük sodalı ve Türkiye'nin en büyük gölü olan Van Gölü'nü kirlilikten kurtarmak ve gelecek nesillere daha temiz bırakmak amacıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından geçen yıl Eylül ayında balçık ve dip çamuru temizliği başlatıldı. Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı'nın koordinasyonunda aylardır titizlikle sürdürülen çalışmalarda, Van Gölü'nün 13,9 kilometrelik sahil bandında bugüne kadar 400 bin metreküp balçık ve dip çamuru temizlendi.

Etiketler : Van Gölü Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma
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