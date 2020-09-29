Van Gölü'nde 30 metre uzunluğunda batık bir gemi çıkartıldı

Van Gölü'nde daha önce birçok araştırma yaptıklarını ve aldıkları duyum üzerine batık gemiyi aramaya başlatılmıştı.



Geçtiğimiz günlerde 40 metre uzunluğunda bir gemi bulunmuş ve çalışmalara devam edilmişti. Bugün alınan bilgilere göre Van Gölü'nde yaklaşık 30 metre uzunluğunda yeni bir batık gemiye daha ulaşıldı.



Bulunan geminin bir Rus gemisi olduğu ve 1958 yılında yakalandığı bir fırtınada battığı tahmin ediliyor. Yapılan araştırmalarda Rus işgali sırasında burada 3 şilep yapıldığı bilgisine ulaşıldı. Şilepler hem askeri mühimmat taşımacılığında hem de nakil amaçlı bu gemileri kullandıkları belirtiliyor.



Uzmanlar, Akdamar Adası'nda tektonik bir göl olan Van Gölü'nün 800 yıllık tarihi bulunduğunu söyledi.

Türkiye'nin en büyük gölü olan 800 bin yıllık geçmişe sahip Van Gölü'nde bulunan Rus batıkları turizme kazandırılmayı bekliyor.