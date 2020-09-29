  • BIST
    1123.25
  • Dolar
    7,8150
  • Euro
    9,1808
  • Altın
    476,7430
İstanbul
17 / 25
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Orta Vadeli Program Resmi Gazete'deProgram Resmi Gazete'de
KKTC Başbakanı Tatar: Kıbrıs'ta egemen eşitlik temelinde bir anlaşmadan yanayız
Fransa'da terör örgütü üyelerine finans sağladığı gerekçesiyle 29 kişi gözaltına alındı
Dünyada iyileşenlerin sayısı 25 milyonu geçti
Netanyahu'dan flaş Beyrut iddiası: Beyrut'ta yeni bir patlama olabilir
YASED Başkanı Sargın: Ekonominin tekrar canlandığı döneme hazırlık yapmak Türkiye için en doğru stra ...
Suudi gazeteci Kaşıkçı için Washington'da sivil toplum örgütü kuruldu
Van Gölü'nde 30 metre uzunluğunda batık bir gemi çıkartıldı
İçişleri Bakanlığı: Mardin'de bir terörist teslim oldu
Bakan Albayrak: İstikrar sürecek, ekonomi büyüyecek
Yasak aşk skandalında yeni gelişme! Cengiz Koraltan darp edildi
Afyonkarahisar'da bir belde karantinaya alındı
Malatya'da esnafın yolda bulduğu 16 bin lira sahibine teslim edildi
Kuveyt'in yeni Emiri Veliaht Prens Nevvaf oldu
ABD'de ilk canlı yayın öncesinde adayların talepleri gündemde
Özel hayatın gizliliğini ihlal eden CHP'li Özçağdaş hakkındaki iddianame mahkemeye sunuldu
İngiltere ve Kanada, Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko'ya yaptırım uygulamaya başladı
Avrupa borsaları ABD siyasetine ve Brexit'e yönelik endişeler nedeniyle düşüşle kapandı
BM: Dünyada her 8 ülkeden sadece 1'i pandemi sırasında kadınları koruyacak tedbirler aldı
Koronavirüs ile ilgili son durum belli oldu
Azerbaycan Cumhurbaşkanı: Türkiye çatışmalarda taraf değil
Bakan Çavuşoğlu: Türkiye, Medeniyetler İttifakının çalışmalarını desteklemeye devam edecektir
Tunceli Ovacık'ta 2 terörist 42 günlük takip sonrası SİHA ile öldürüldü
Lübnanlı siyasi gruplardan Macron'un suçlamalarına tepki
29 Eylül 2020 Salı 21:23:00 - Güncelleme:29 Eylül 2020 Salı 21:34:00

Van Gölü'nde 30 metre uzunluğunda batık bir gemi çıkartıldı

ABONE OL

Van Gölü'nde yürütülen su altı araştırmalarında yaklaşık 30 metre uzunluğunda yeni bir batık gemi daha gün yüzüne çıkartıldı.

Van Gölü'nde daha önce birçok araştırma yaptıklarını ve aldıkları duyum üzerine batık gemiyi aramaya başlatılmıştı.

Geçtiğimiz günlerde 40 metre uzunluğunda bir gemi bulunmuş ve çalışmalara devam edilmişti. Bugün alınan bilgilere göre Van Gölü'nde yaklaşık 30 metre uzunluğunda yeni bir batık gemiye daha ulaşıldı.

Bulunan geminin bir Rus gemisi olduğu ve 1958 yılında yakalandığı bir fırtınada battığı tahmin ediliyor. Yapılan araştırmalarda Rus işgali sırasında burada 3 şilep yapıldığı bilgisine ulaşıldı. Şilepler hem askeri mühimmat taşımacılığında hem de nakil amaçlı bu gemileri kullandıkları belirtiliyor.

Uzmanlar, Akdamar Adası'nda tektonik bir göl olan Van Gölü'nün 800 yıllık tarihi bulunduğunu söyledi.

Türkiye'nin en büyük gölü olan 800 bin yıllık geçmişe sahip Van Gölü'nde bulunan Rus batıkları turizme kazandırılmayı bekliyor.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER