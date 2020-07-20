Van'da bir acı haber daha! Can kaybı 60'a yükseldi

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20 Temmuz 2020 Pazartesi 13:12:00 - Güncelleme:20 Temmuz 2020 Pazartesi 13:15:00

Van Gölü'nde 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

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Van Gölü'nde yapılan aramalarda 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.

Van Gölü'nde yapılan aramalarda 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.

Van Gölü'nden çıkarıtılan cesetler, otopsi için Adli Tıp Kurumu’na gönderilirken bulunan ceset sayısı ise 60’a yükseldi.

Olay

Gevaş ilçesi Altınsaç Mahallesi'nde 27 Haziran'da tekneleriyle Van Gölü'ne açılan Sedat ve Medeni Akbaş'tan uzun süre haber alınamaması üzerine mahalle muhtarı güvenlik güçlerine kayıp ihbarında bulunmuştu.

Bunun üzerine gece görüşlü termal kameralı helikopter, İHA ve botlarla göl ile çevresinde yürütülen arama çalışmalarında tekne Çarpanak Adası açıklarında 106,5 metre derinlikte bulunmuştu. Soruşturma kapsamında aralarında tekneden yüzerek kurtulan Medeni Akbaş'ın da bulunduğu 5 kişi tutuklanmıştı.

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