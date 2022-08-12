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12 Ağustos 2022 Cuma 14:30:00 - Güncelleme:12 Ağustos 2022 Cuma 14:30:00

Van Gölü çekildi, tarım alanları gün yüzüne çıktı

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VAN ve çevresinde son yıllarda yaşanan kuraklık, Van Gölü'ndeki su seviyesinin önemli oranda düşmesine neden oldu. Erciş ilçesi Çelebibağı Mahallesi'nde daha önce su altında kalan araziler gün yüzüne çıktı.

VAN ve çevresinde son yıllarda yaşanan kuraklık, Van Gölü'ndeki su seviyesinin önemli oranda düşmesine neden oldu. Erciş ilçesi Çelebibağı Mahallesi'nde daha önce su altında kalan araziler gün yüzüne çıktı.

'Dünyanın en büyük sodalı gölü' olan 3 bin 712 kilometrekarelik Van Gölü'nde, kuraklık nedeniyle çekilme sürerken, daha önce göl suları altında kalan birçok alan da gün yüzüne çıktı. En belirgin çekilme ise su derinliğinin diğer kıyılara oranla daha az olduğu Erciş'te gözlendi. 1841 yılında gölün yükselmesiyle bir bölümü su altında kalan Urartular dönemine ait Erciş Kalesi 8 yıl önce karaya çıktı. Yine son yıllarda çekilmeyle kalenin çevresinde su altında olan araziler de gün yüzüne çıktı.

Çelebibağı Mahallesi'nde yaşayan 4 çocuk babası Emin Çakmak, son 10 yılda Van Gölü'nün yaklaşık 5 kilometre kıyıdan çekildiğini, bu nedenle kendisine ait tapulu 50 bin metrekarelik arazinin artık karaya çıktığını belirtti. Çakmak, "Ailemi çiftçilik yaparak geçindiriyorum. Kuraklıkla birlikte Van Gölü yaklaşık 5 kilometre çekildi. Ben de 3 yıldır daha önce göl suları altında olan bölgede ot biçimi yapıyorum" dedi.

Çelebibağı Mahalle Muhtarı Seyithan As ise kuraklığın tüm bölgeyi etkilediğini söyleyip, suların çekilmesiyle ortaya çıkan kaleye eskiden insanların tekneyle gidip geldiklerini belirterek, "Bizim çocukluğumuzda evimizin bahçesine kadar uzanan Van Gölü'ne girer yıkanırdık. 25 yıl öncesine kadar göl evimizin kenarındaydı. Bu zaman dilimi içinde göl suları yaklaşık 5 kilometre çekildi. Kaleye insanlar tekneyle gidip gelirlerdi. Kuraklık maalesef bizleri tedirgin etmeye başladı. Hepimiz küresel kuraklıktan etkilenmeye başladık" diye konuştu.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Mustafa Akkuş ise göldeki çekilmenin sürdüğünü ifade etti. Kış mevsimindeki kar yağışına rağmen göldeki su miktarının, tahmin edilen noktaya gelemediğini ve kimi yerlerde 2-3 kilometrelik kıyı çizgisinin değiştiğini belirten Akkuş, "Herkesin sorduğu soru; kışın yağışlar bol oldu barajlarımız dolu, neden Van Gölü yükselmedi? Van Gölü; 3 bin 712 kilometrekarelik devasa bir ekosistem ve Marmara Denizi'nin 3'te biri büyüklüğünde. Dolayısıyla Van Gölü'ndeki her türlü değişim, yavaş yavaş meydana geliyor. Nasıl ki Van Gölü'nün çekilmesi, uzun yıllar yağışların eksikliğinin bir sonucu olarak ortaya çıktıysa eski haline gelmesi de uzun yıllar yağışın bol olmasıyla ilgili bir durum. Dolayısıyla bir kış yağışlı geçti, diye gölün yükselmesini beklemek hata olur. Yağışlı mevsimin 5-10 yıl art arda devam etmesi lazım. Van Gölü, kapalı bir havza. Su girişi, kar ve yağmur yağışlarıyla suyun uzaklaşması ise buharlaşma ile oluyor. Dolayısıyla yağışın fazla olduğu dönemlerde buharlaşmanın da normallerin üzerinde olmaması gerekiyor. Van Gölü'nün aniden yükselmesini beklemek hata olur" dedi.

Etiketler : Van Gölü NA Çelebibağı Mahallesi
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