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01 Şubat 2022 Salı 23:47:00 - Güncelleme:01 Şubat 2022 Salı 23:48:00

Valizinde 20 ruhsatsız tabanca bulunan yolcu tutuklandı

Kaynak: DHA

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Rize'den İstanbul'a gitmekte olan yolcu otobüsünde yapılan aramada, valizinde 20 ruhsatsız tabanca bulunan N.B. tutuklandı.

Rize'den İstanbul'a gitmekte olan bir yolcu otobüsü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince kontrol noktasında durduruldu. N.B. isimli yolcunun durumundan şüphelenen ekipler, valizinde arama yaptı.

Yapılan aramada N.B.'nin valizinde 20 adet ruhsatsız el yapımı tabanca ile 20 adet şarjör ele geçirdi.

Gözaltına alınan N.B., tutuklandı.

Etiketler : Rize İstanbul kontrol noktas
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