Valilikten kaza açıklaması: Araç durakta bekleyen öğrencilerin arasına daldı

D-100 karacyolu İstanbul istikametinde giden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 09 HK 225 plakalı otomobil, Kumburgaz mevkisinde Yenimahalle otobüs durağında bekleyen kişilere çarptı.

Daha sonra savrulan otomobil, devrilerek yaklaşık 50 metre ileride yol kenarında durabildi.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada, 1 kişinin öldüğü, 1'i ağır 10 kişinin yaralandığı belirlendi.

Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bölgede D-100 kara yolunun İstanbul istikametinde ulaşım tek şeritten olarak sağlanıyor.

İstanbul Valiliğinden, Büyükçekmece'de kontrolden çıkan otomobilin İETT durağında bekleyen öğrencilerin arasına daldığı kazayla ilgili açıklama yapıldı. Valilikten yapılan açıklamada, "Bugün saat 16.50 sıralarında Büyükçekmece ilçemiz Kumburgaz Yenimahalle D-100 Karayolu İstanbul istikametine seyir halindeki bir otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, takla atarak İETT otobüs durağında bekleyen yolculara çarpmıştır. Meydana gelen kazada maalesef 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, ilk belirlemelere göre 1'i ağır olmak üzere 10 vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerimizce çevredeki hastanelere sevk edilmiştir. Kazada hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.